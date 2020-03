Sofiprotéol et Arkéa accompagnent l’émergence d’un groupe de négoce agricole

Sofiprotéol, la filiale investissement et développement du groupe Avril, et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, entité spécialisée du groupe coopératif territorial, s’engagent aux côtés de GN Solutions pour la reprise des Établissements Demeuré, entreprise familiale costarmoricaine. Cette opération inaugure l’émergence d’un groupe de négoce agricole leader sur son territoire, des Côtes d’Armor jusqu’au Morbihan, en passant par la zone de Rennes. Ce groupe garantira ainsi le maintien d’une diversité d’offres locales pour les agriculteurs, complémentaires à celles des grands groupes coopératifs présents sur la zone.

Le nouvel ensemble vise un chiffre d’affaires de l’ordre de 80 millions d’euros pour une collecte estimée à 180 000 tonnes de céréales et oléoprotéagineux. Il continuera, par ailleurs, de proposer des conseils en matière d’agronomie ainsi que de vendre divers produits d’approvisionnement et de nutrition animale.