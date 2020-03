Les poids lourds finalement autorisés à rouler le dimanche «jusqu’à mi-avril»

«L’autorisation de rouler pour les poids lourds sera jusqu’à mi-avril (et non plus que pour ce dimanche comme prévu initialement)», indique le secrétariat d’Etat aux Transports, dans un communiqué le 20 mars. Un arrêté sortira le 21 mars en ce sens. Le 19 mars, le ministère de la Transition écologique (dont dépendent les transports) avait annoncé une série de mesures pour «soutenir l’activité des professionnels du transport et de la logistique», mise sous tension par l’épidémie de coronavirus. Parmi elles, une «autorisation exceptionnelle à la circulation de tous les poids lourds» qui n’était valable que «ce dimanche». «L’arbitrage vient de tomber, les choses se construisent au fur et à mesure», indique le cabinet de la ministre de la Transition écologique à Agra Presse.