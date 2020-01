Lors de son installation, Romain Louzaouen a bénéficié d’un dispositif d’achat différé du foncier qui lui a permis d’investir dans l’outil de production et d’améliorer les conditions de travail.

En octobre 2019, Romain Louzaouen s’est installé en production porcine en s’associant avec son frère David et en créant le Gaec de Kerbers sur la commune de Plouzané (29). « J’ai repris une ferme voisine à 2,5 km. Nous avons uniquement conservé 800 places d’engraissement là-bas et tout le naissage se fait sur le site de notre Gaec », explique Romain Louzaouen. En prévision de l’installation de Romain et du passage de 170 à 200 truies, une maternité neuve avec les truies en liberté a été construite dès 2017. Les cédants souhaitaient vendre les 47 ha de foncier ce qui représentait une grosse somme à verser au moment de l’installation. « J’avais entendu parler d’un dispositif d’achat différé de foncier, je me suis donc renseigné pour savoir si je pouvais en bénéficier. »

Le CMB prête 3 millions d’euros à la Safer

Romain Louzaouen est le premier bénéficiaire de ce dispositif d’achat différé de foncier. Il a autofinancé 17 ha et les 30 ha restants en financement bancaire via le dispositif mis en place conjointement par la Région Bretagne, le Crédit mutuel de Bretagne et la Safer. « Avec les élus de la Région et la Safer, nous avons imaginé une solution simple, innovante et efficace permettant de différer l’achat du foncier pour les jeunes qui s’installent », explique Jean-Pierre Denis, président du Crédit mutuel de Bretagne. Le CMB a accordé à la Safer un prêt de 3 millions d’euros sur une durée de 13 ans, pour lequel la Région Bretagne s’est portée garante à hauteur de 15 % (450 000 €). Pour l’exemple de Romain Louzaouen, la Safer achète les 30 ha de foncier et les met à la disposition du jeune agriculteur. « Ce dernier va payer une certaine somme à l’hectare tous les ans à la Safer. Il rachètera le foncier, quand il le souhaitera, dans un délai de 10 ans maximum, au prix qui était convenu avec le cédant auquel nous retirons les sommes qui nous auront déjà été versées », explique Hervé Le Saint, vice-président de la Safer.

Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne poursuit : « Ce dispositif est un moyen supplémentaire d’accompagner le renouvellement des générations et permettre aux jeunes de concentrer leurs moyens financiers sur l’amélioration des performances économiques de l’élevage. » C’est exactement ce qui a été fait au Gaec de Kerbers, l’argent qui aurait dû servir pour l’achat des 30 ha a servi à construire la nouvelle maternité et à rénover l’ensemble des bâtiments d’élevage.