Toute personne souhaitant s’installer en agriculture a un long parcours à réaliser d’une durée d’un à trois ans. L’objectif de ce parcours est la professionnalisation et l’accompagnement de chaque candidat selon son projet, ses moyens et ses compétences. Outre rechercher une exploitation pour une installation individuelle ou sociétaire et réaliser une étude technique et économique…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous