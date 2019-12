Un Claas Xerion avec cuve pour l’épandage d’effluent liquide intégrée

CLAAS France présente pour la première fois en France la combinaison d’un XERION avec une cuve pour l’épandage d’effluent liquide intégrée. Une solution efficace, novatrice et précise pour les professionnels de l’épandage ainsi que le secteur à fort potentiel qu’est la méthanisation.

Un XERION en guise de tracteur porteur

Le tracteur est une base connue, il s’agit d’un XERION 4000 SADDLE TRAC, autrement dit le tracteur porteur forte puissance de la gamme, motorisé par un bloc Mercedes de 10.6l développant 435 cv. Sa cabine est fixe sur l’avant, ce qui lui confère un large dégagement sur la sellette arrière et ainsi se voir équiper d’une cuve grosse capacité. Il est pourvu d’une boite à variation continue CMATIC ce qui lui procure un véritable confort de conduite malgré sa très forte puissance et gabarit imposant. Les attributs majeurs du XERION sont conservés à savoir, le châssis intégral avec transmission 4 roues motrices permanentes, ainsi qu’une maniabilité hors pair avec les 4 roues directrices. C’est d’ailleurs ce qui fait de lui un atout redoutable en tant qu’automoteur de semis, ou tracteur de forte capacité pour la compaction des silos. La technologie fait également partie intégrante de ce tracteur, avec l’autoguidage CLAAS qui vient régie le tracteur quelque soit le mode de direction sélectionné.

Un équipement d’épandage haut de gamme

CLAAS fait confiance à son partenaire hollandais KAWECO pour l’équipement d’épandage. Le XERION est ici équipé d’une unité frontale. Cette dernière se compose d’un bras doublement articulé permettant le pompage d’effluent directement dans une fosse mais surtout dans une cuve « tampon » ou de ravitaillement en bout de champs. Ce dispositif procure une vue optimale au chauffeur. En effet, le bras se trouve directement devant la cabine, son contrôle en est donc facilité. L’unité frontale est également équipée d’un broyeur et d’un bac à pierre afin de pouvoir limiter le pompage de corps étranger. Un accélérateur hydraulique vient gaver une pompe à lobes grosse capacité (9000 l/min) et faire que la cuve de 16m3 puisse être remplie en moins de 2 minutes. Le polyester est retenu pour la cuve, afin de bénéficier d’un point à vide le plus faible possible.

Celle-ci vient s’inscrire dans le gabarit du tracteur, afin de conserver la visibilité sur l’arrière et le gabarit du XERION. Une fois en mode épandage, une vanne 3 voies située à l’arrière permet d’épandre ou de faire recirculer le liquide. Deux avantages: limiter la sédimentation et ensuite accélérer l’amorçage de l’outil arrière. L’outil arrière est d’ailleurs tout sauf figé, adapté sur l’attelage 3 points du tracteur, il peut s’agir d’une rampe type ORTHOGRAPG, d’une rampe à patins (tout comme le premier modèle exposé), d’un enfouisseur à dents ou disques, ou encore d’un outil de travail type strip till. L’équipement complet est commandé en cabine via un terminal ISOBUS, accompagné d’un joystick multi fonction. Il peut aussi être équipé d’un capteur NIR – analyseur des constituants des effluents transportés.

Performances et professionnalisme

L’association du XERION SADDLE TRAC et de l’équipement d’épandage KAWECO est une solution pour maximiser les performances des chantiers d’épandage liquide. Idéal au champs, cet automoteur est conçu pour pouvoir pomper puis épandre rapidement et précisément les effluents pouvant provenir d’exploitations classiques ou bien de méthanisation. Son mode de direction en « crabe » ainsi que son relevage articulé font également de lui un très bon protecteur des sols. La première combinaison de la sorte a été vendue cet hiver chez une ETA Bretonne. CLAAS France aura également dès Février 2020 un ensemble de démonstration afin de faire essayer cette nouvelle solution aux potentiels clients mais pouvant aussi se prêter à des essais avec journalistes.