S'abonner

Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Événements / Reprendre la main sur le récit

publicité
cek mb 2025

Reprendre la main sur le récit

Lecture : 1 min.
Débat sur la communciation à l'assemblée d'Agriculteurs de Bretagne - Illustration Reprendre la main sur le récit
Marie-Laure Hustache animait la table ronde « Récits médiatiques : carburant ou frein pour croire en l’avenir ? » avec Marlène Legay (Vague de Sens), Sébastien Grosmaître (Ouest-France) et Evan de Bretagne. | © Sacha Drouart

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner