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Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Environnement / Les communes s’arment contre le frelon à pattes jaunes

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Les communes s’arment contre le frelon à pattes jaunes

Une centaine de pièges sélectifs placés à Missiriac, une vingtaine à Bohal, cinquante à Ploemeur. Les communes intensifient la lutte contre le frelon asiatique dans le cadre du Plan national.

Lecture : 2 min.
Deux personnes présentent des pièges à frelon asiatique - Illustration Les communes s’arment contre le frelon à pattes jaunes
Jean-Luc Guegan, président du GDS Apicole 56 et Maurice Braud, maire de Saint-Guyomard, à l’issue de la réunion avec les référents communaux, présentent les pièges sélectifs.

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