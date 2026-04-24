S'abonner

Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Le Space se tiendra du 15 au 17 septembre à Rennes

publicité
2026 04 24 distrivert mb

Le Space se tiendra du 15 au 17 septembre à Rennes

Lecture : 0 min.
des visiteurs dans les allées extérieures d'un salon agricole - Illustration Le Space se tiendra du 15 au 17 septembre à Rennes
©

Dans un communiqué du 16 avril, Didier Lucas, président du Space, « réaffirme que le salon se tiendra du 15 au 17 septembre ». « Près de 80% des exposants sont d’ores et déjà inscrits. Et un grand…

Cet article est réservé
aux abonnés numériques

Je m’abonne à partir de 0,99 €

Je me connecte

Déjà membre ? Connectez-vous ici

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner