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Journal Paysan Breton / Département / Ille-et-Vilaine / La filière face au défi de la relève

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La filière face au défi de la relève

Vieillissement des éleveurs, faibles installations et besoins forts en capitaux : la filière bovin viande fait face à un enjeu majeur de renouvellement, malgré une amélioration récente de la rentabilité.

Lecture : 2 min.
Des gens assis dans une salle - Illustration La filière face au défi de la relève
L'assemblée générale Salers de l’Ouest s’est tenue le 25 mars à Orgères. | © Paysan Breton

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