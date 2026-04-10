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Journal Paysan Breton / Département / Côtes d'Armor / Consommation : 2/3 des œufs sont achetés sous MDD

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Consommation : 2/3 des œufs sont achetés sous MDD

Lecture : 1 min.
Un centre de conditionnement d'oeufs - Illustration Consommation : 2/3 des œufs sont achetés sous MDD
Tous le conditionnement est centralisé à Minihy-Tréguier (22). | © Paysan Breton – F. Paranthoën

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