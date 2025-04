Mésange bleue : Une centaine d’insectes par jour

Cet AEP Insectivore se veut pragmatique. « On observe », résume Dominique Biche, qui préfère se fier à ces travaux plutôt que de tirer des conclusions hâtives qui ne se baseraient que sur la bibliographie. Tout est dans ce projet une question de jugement ; par exemple si, pendant la saison, les boutons floraux sont abondants, les arboriculteurs jugeront qu’il est nécessaire ou non d’intervenir sur leurs pommiers. Le technicien ne se fie pas aux chiffres, même s’il a pu « dénombrer 400 anthonomes par pommier. Il y a la réalité des producteurs qui visitent leurs vergers 2 fois par semaine, qui protègent ou pas. C’est selon leur considération ».Sébastien Gervaise (LPO) va de son côté clarifier le lien entre population d’oiseaux et d’anthonomes. Il sait déjà « qu’une mésange peut capturer par jour l’équivalent de son propre poids, soit 11 grammes pour une mésange bleue, ce qui représente une centaine d’insectes par jour. Mais en période de nourrissage des jeunes au printemps, c’est 2 à 3 fois plus ».Fanch Paranthoën…