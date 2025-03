Une enquête téléphonique sur la vaccination antigrippale des éleveurs

Dans le cadre de la prévention de la grippe zoonotique, la vaccination antigrippale du personnel travaillant dans les élevages de porcs et volailles est fortement recommandée par la Haute Autorité de Santé depuis 2022. Pour évaluer le niveau d’information sur cette maladie et l’adhésion à cette recommandation, l’Organisation Sanitaire Porc Bretagne organise, pour la 2e année consécutive, une enquête téléphonique. L’an dernier, 864 éleveurs ont participé à cette enquête. Grâce à leurs retours, une large communication sur la grippe portée par les représentants de la santé humaine et animale a permis d’améliorer la promotion et l’organisation de la campagne vaccinale 2024-2025. « Vous avez peut-être été sélectionné(e) pour participer à cette nouvelle enquête (un courriel vous sera transmis en amont). Elle est anonyme et se tiendra le jeudi 27 mars prochain et ne prendra pas plus de 5 minutes. L’intérêt que vous porterez à cette enquête et vos réponses seront très utiles à la profession pour améliorer les messages de recommandation et de prévention », indique l’OS Porc Bretagne….