Se préparer à la vente sur le terrain

« Une formation commerciale ? Pourquoi ne pas choisir cette voie après mon BTSA Acse ? », a réfléchi Baptiste Ysope sous l’impulsion de ses proches, qui lui relataient son profil commercial, confirmé par des tests de personnalité. Tester le commerce avant de s’installer Alors avant d’envisager une installation d’ici 5 à 10 ans, l’étudiant de Pacé (35) a rejoint le Bachelor Commerce, vente et marketing Agrofourniture qui vient de s’ouvrir en septembre dernier au CFTA à Montfort/Meu. Si les débuts peuvent être stressants, « on est de plus en plus à l’aise en appliquant les concepts préconisés pour préparer nos rendez-vous lors des actions de vente et lors des sessions en apprentissage », qu’il suit auprès de SM3 Claas, à Noyal/Vilaine (35). Et cela lui plaît. Y compris, au final, les périodes de prospection qui le rebutaient au démarrage. « Car j’ai compris que la motivation et le mental se travaillent avec différentes méthodes, ce que nous a appris un coach sportif de haut niveau », explique-t-il. Une année riche de mises en situation, de témoignages et d’échanges. Le technico-commercial a un bel avenir Autre profil du groupe de 24 étudiants, avec celui de Marie Le Goff, de Ploumoguer (29). Depuis toujours, elle se prédestine à un métier dans le para-agricole. Alors, le diplôme de BTS production végétale en poche, elle s’est fixé un « challenge » en s’immergeant dans le monde du commerce en apprentissage au sein du groupe Avenia (Floch Appro et Ets Éric Corre). Car, pour elle, le métier de technico-commercial a un bel avenir, pour répondre aux défis environnementaux et sociétaux. « J’aime cette formation concrète et professionnelle, avec des intervenants qui travaillent ou ont travaillé comme commerciaux sur le terrain. On peut appliquer directement ce qu’on nous apprend. De la théorie à la pratique,…