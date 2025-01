Deux Finistériennes en finale à Paris

Sur la ferme de Sophie Dartois à Médréac (35), la finale régionale Bretagne des Ovinpiades des jeunes bergers a réuni plus de 20 élèves, âgés de 16 à 24 ans, issus d’établissements d’enseignement agricole du territoire, mercredi 15 janvier. À l’issue d’une série d’épreuves théoriques et pratiques inspirées des gestes quotidiens de l’éleveur, comme trier des brebis à l’aide d’un lecteur électronique, apprécier la santé d’une brebis, évaluer son état corporel, ou encore parer ses onglons… Emma Gourmelen et Lou Biannic, du Lycée Le Nivot (29), ont été sélectionnées. Elles auront la chance de conquérir pour le titre de Meilleur Jeune Berger de France 2025, lors de la finale nationale, le samedi 22 février, au Salon International de l’Agriculture à Paris. Elles représenteront avec fierté la région face aux 40 autres candidats (42 finalistes au total).

Susciter des vocations

Elles représentent bien la nouvelle tendance du métier de berger, l’un des plus féminisés : 1 ferme ovine sur 3 est dirigée par une femme. Les Ovinpiades des Jeunes Bergers sont une invitation à découvrir le métier d’éleveur de brebis, à travers des gestes concrets et des échanges avec des professionnels. L’interprofession poursuit son engagement dans le renouvellement des générations avec la 20e édition de ce concours, où le métier d’éleveur de brebis dévoile ses atouts pour susciter des vocations.