Deux jours pour parler artichaut

Voilà maintenant 34 ans que Jean-Michel Collet, ingénieur d’essais du CTIFL détaché au Caté travaille sur la culture de l’artichaut. Depuis le démarrage de ses études à la station de Saint-Pol-de-Léon (29), la surface allouée à ce légume emblématique est passée en Bretagne de près de 10 000 ha à 2 200 ha. « C’est une production exigeante en heures de travail, dont beaucoup d’heures pénibles ». Entre 2 et 300 h/ha sont nécessaires pour mener à bien cette culture, en comptant la production de plant, la plantation et les opérations de récolte, ce qui explique en partie l’érosion des surfaces. 2 200 ha d’artichaut en Bretagne La profession a choisi de dédier 2 jours à cette astéracée (voir encadré). « Ce sera l’occasion d’échanger sur les volets production, expérimentation ou encore commerce de détail, afin que soient mises sur la table les difficultés rencontrées par chacun ». Parmi les sujets évoqués par l’ingénieur, la baisse généralisée de la consommation en France, mais aussi dans de gros pays consommateurs comme l’Italie ou l’Espagne. « Il y a une frange de la population qui ne sait pas s’ils aiment ou non l’artichaut : ils ne le connaissent simplement pas ». Exosquelette et sécateur électrique Dans l’objectif de réduire la pénibilité, un des grands progrès des dernières années a été la généralisation de matériel d’assistance de récolte avec des débardeurs automoteurs. « Plus récemment, les exosquelettes sont appréciés pour la récolte ». Des essais au champ ont aussi été conduits en utilisant des sécateurs électriques. « Les tiges des artichauts sont coriaces. C’est une idée qui ne doit pas être abandonnée, il faut peut-être revoir la gestuelle de récolte ». Jean-Michel Collet rappelle que l’écrasante majorité des artichauts est issue de drageons, opération très gourmande en temps. En regardant du côté des…