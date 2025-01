« Notre priorité est de conserver l’élevage sur le territoire », démarre Didier Lucas, tête de liste FDSEA – JA 22 et président sortant de la Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor. « Même si les exploitations sont amenées à évoluer, il faut défendre leur nombre et le volume de production pour que les jeunes qui s’installent aujourd’hui bénéficient demain du même dynamisme agricole dans nos campagnes. »

Pour ces élections, une place de choix a été faite aux Jeunes Agriculteurs dans l’équipe. « JA 22 est moteur en termes de communication. Ces jeunes qui viennent ou retournent vers l’agriculture nous motivent et nous inspirent », explique Edwige Kerboriou qui prône « un changement de cap » pour cette nouvelle mandature en faveur d’une vision plus positive de l’agriculture. Content de participer à ce « renouvellement des générations dans les instances », Gwenolé Corbel, président de JA 22, lui, veut s’impliquer pour obtenir « du revenu pour tous les agriculteurs » et soutenir avant tout « des projets économiques d’installation qui sauront durer dans le temps ».

Pour cette nouvelle mandature, les trois responsables insistent également sur l’importance « du travail énorme à poursuivre » sur la question de la simplification au sens large. « Notre profession croule sous les complications. Il faut simplifier la vie des agriculteurs sur le plan technique et administratif, sur les délais d’instruction, sur le parcours à l’installation… »

Toma Dagorn

Les candidats de la FDSEA – JA 22 (collège 1 des chefs d’exploitation)