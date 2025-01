Quelle est la 1re mesure que vous mettrez en place si vous êtes à la tête de la Chambre départementale d’agriculture ? 

Joseph Martin – Coordination rurale 35

Intégrer dans nos réflexions les acteurs de la ruralité qui partagent nos valeurs. En effet, la Chambre d’agriculture est également la Chambre de la ruralité. Pour relever les défis environnementaux et agir pour la biodiversité, nous avons besoin de tous les acteurs. Je pense notamment aux chasseurs et aux pêcheurs qui peuvent nous aider pour la gestion des nuisibles et du grand gibier mais également pour améliorer la qualité de l’eau. L’agriculture et la ruralité doivent retrouver de la puissance en mettant en commun leurs objectifs.

Cédric Henry – FDSEA 35

Renforcer l’accompagnement des agriculteurs face aux défis économiques et au renouvellement des générations. L’objectif est de garantir un avenir serein aux agriculteurs en soutenant l’innovation, la transmission des fermes pour valoriser nos productions.

Samuel Dugas Confédération paysanne 35

Créer un conseil de l’alimentation. La Chambre doit pouvoir faciliter la rencontre entre acteurs (paysans, RHD, GMS, industrie agroalimentaires, collectivités territoriales et citoyens), coordonner les PAD (programme alimentation territoriaux) et résoudre le nœud de la logistique en structurant les filières pour l’approvisionnement local, pour plus de valeur pour les revenus des agriculteurs.

Nathalie Possémé – Coordination rurale 56

Réaliser un audit de la Chambre pour recentrer les actions de celle-ci dans l’intérêt des agriculteurs et de leurs exploitations.

Marie-Andrée Luherne – FDSEA 56

Apporter un accompagnement aux agriculteurs pour répondre encore plus aux nombreux défis et enjeux du moment. Accompagnement qui doit aider les agriculteurs et agricultrices à faire le meilleur choix pour leurs projets d’entrepreneur et cela, de l’installation à la transmission. Pour que chaque agricultrice et agriculteur soit rassuré d’avoir un lieu pour le bon conseil au bon moment.

Marie-Ève Taillecours – Confédération paysanne 56

Revoir le fonctionnement de la Chambre d’agriculture pour instaurer plus de pluralisme en coopérant et en s’appuyant sur les compétences extérieures à la Chambre (par ex.: associations de développement agricole et rural du territoire)

Sébastien Abgrall – Coordination rurale 29

Rendre l’installation des jeunes gratuite.

Julien Tallec – Confédération paysanne 29

Mettre en place des assises de l’installation : réunir autour d’une table tous les acteurs concernés ( agriculteurs, OPA, élus du territoire, CIAP (coopérative d’installation en agriculture paysanne…). Le but : recenser tous les freins et actionner tous les leviers pour permettre l’installation de jeunes, y compris les non issus du milieu agricole.C’est la seule solution car nous ne sommes plus assez nombreux.

Jean-Alain Divanac’h – FDSEA 29

Mettre tout le poids politique de la Chambre pour créer un environnement le plus favorable possible à l’installation d’un maximum de jeunes portant un réel projet économique. L’accompagnement de tous les projets de l’installation jusqu’à la transmission est primordial.

Vincent Lambert – Coordination rurale 22

Remettre la Chambre au centre de toutes les agricultures, la rendre plus proche des agriculteurs en comblant le fossé qui s’est créé petit à petit. Elle doit à la fois jouer son rôle de défense de la profession et être en même temps un moyen pour aider les agriculteurs à mettre en place toutes les exigences réglementaires.

Didier Lucas – FDSEA 22

Continuer à faire valoir l’importance de l’agriculture dans toute sa diversité et sa complémentarité à l’échelon local. La Bretagne est la région agricole la plus dynamique, elle doit le rester en accompagnant les jeunes, en étant à l’écoute de leur souhaits. L’offre d’installation est énorme, et nous pouvons structurer notre agriculture pour gagner en efficience.

Ludovic Billard – Confédération paysanne 22

Retravailler le sujet de l’installation et de la transmission pour que tous les porteurs de projet en agriculture trouvent des réponses auprès des Chambres, et que la transmission devienne un projet possible pour tous les futurs cédants. Il faut absolument enrailler le déclin du nombre de paysans en Côtes d’Armor.