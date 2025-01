Quel est votre message ? Carte blanche aux candidats

Véronique Le Floc’h – Coordination rurale

Ne vous trompez pas, vous avez un référendum : vous avez le choix entre la poursuite du déclin de l’agriculture qui peut-être d’ici 2030 ne comptera en Bretagne plus que 15 000 fermes, soit 2 fois moins qu’aujourd’hui, avec des structures qui auront grossi et qui ne seront plus rentables, qui auront décapitalisé. Ou alors, le choix d’un modèle dans lequel on maintiendra nos 30 000/35 000 fermes, qui installera des jeunes et surtout qui ne sera pas passé sous dominance de l’agroalimentaire et de la finance.

Laetitia Bouvier – FRSEA/JA

Malgré le contexte agricole, social, économique et géopolitique compliqué, je suis positive et confiante pour l’avenir des agriculteurs de notre région. Je suis convaincue qu’ensemble nous relèverons les défis qui sont devant nous : avoir des agriculteurs en nombre et fiers de produire une alimentation saine, améliorer les conditions de travail et l’environnement. Nous allons poursuivre le travail des gens engagés depuis cette décennie pour que tous les projets viables puissent aboutir et que nos agriculteurs vivent de leur métier.

Julien Tallec – Confédération paysanne

À la Confédération paysanne, on ne pense pas être au pied du mur, on est la croisée des chemins. Il faut choisir le bon chemin, c’est celui que nous prônons depuis des années : c’est celui du renouvellement des générations, c’est celui d’une transition vers un modèle agricole qui soit plus en phase avec les demandes sociétales. Il faut accompagner les agriculteurs, on ne peut pas les laisser seuls face au défi climatique ou face au renouvellement des générations. Il y a un certain nombre de solutions, comme des coopératives d’installation en agriculture paysanne ou des aides agro-environnementales.