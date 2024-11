Permettre aux agriculteurs d’intégrer les risques

« Depuis quelques années, l’agriculture est en première ligne face à des risques inédits », a souligné Loïc Guines, lors d’un point presse le 23 octobre à Rennes. Le président de la Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine a commencé par évoquer le changement climatique. « 2022 a été une année très sèche, 2024 est trop humide. Ces événements extrêmes sont de plus en plus rapprochés. Après des rendements faibles en céréales, les chantiers de maïs connaissent un grand retard. Des cultures de tournesol, de blé noir vont rester dans les champs. Certaines parcelles de blé seront impossibles à semer, cela a déjà été le cas l’an passé… ». Il faut que les élus et les collectivités regardent notre secteur avec attention « L’agriculture est la base de l’économie » Les difficultés économiques que connaissent les agriculteurs peuvent aussi être dues aux guerres et au contexte géopolitique. « Les intrants en agriculture ont connu une forte inflation, les prix des bâtiments ont gonflé de 25 à 30 %. Les marchés des produits alimentaires bio ou sous label ont été désta- bilisés. » « Trouver collectivement des solutions efficientes » Dans ce contexte incertain, « nous devons rester positifs, sans occulter les problèmes actuels. Le monde agricole a toujours su rebondir. » Et de plaider : « Il faut que les élus et les collectivités regardent notre secteur avec attention, tout le monde doit se mettre autour de la table pour avoir des débats plus apaisés et trouver des solutions cohérentes et efficientes. L’argent public doit être mieux ciblé. » Dans les annonces politiques, « nous sentons pour- tant que les budgets permettant aux agriculteurs de s’adapter pourraient être amputés, dans les Agences de l’eau par exemple. » Simplification administrative Loïc Guines évoque aussi la future Pac « qui doit prendre en compte le…