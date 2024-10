223 bovins croisés élevés sur l’exploitation

Quand Erwan Toulgoat s’est installé en janvier 2014 après un tiers, l’exploitation laitière comptait alors 420 000 L de lait et 77 ha de SAU. « La plupart des travaux des champs étaient confiés à l’ETA. J’ai agrandi la structure en la passant à 86 ha de SAU et en produisant jusqu’à 700 000 L », relate l’agriculteur qui travaillait énormément.

Pour des raisons familiales, il a dû se libérer du temps et a fait le choix d’arrêter la production laitière. « Je me suis orienté vers la production de bovins Ejendu en lien avec Eureden. Cela me permettait de valoriser les 3 bâtiments qui étaient utilisés pour le cheptel laitier. Cette production de génisses croisées lait – viande avec parfois quelques bœufs croisés était mieux adaptée que des taurillons, plus lourds et robustes, dans mes bâtiments. »

Contractualisation sur 3 ans

Les premières génisses croisées sont arrivées en mai 2023 et la production de lait a été stoppée fin juillet de la même année. « Le temps de travail sur cet atelier viande est limité à 3 heures/le matin et 30 minutes le soir, avec plus de souplesse d’organisation. J’ai repris la réalisation de plusieurs travaux des champs. » L’agriculteur apprécie aussi la contractualisation de 3 ans sur cette production Ejendu. Eureden propose des prix minimums garantis intégrant l’ensemble des charges et une rémunération du travail à hauteur de 2 Smic. À titre d’exemple, le prix était de 5,20 €/kg pour les animaux qu’Erwan Toulgoat a vendus cet été.

Erwan Toulgoat, éleveur à Arzano

« Avant de venir sur les sites d’engraissement à l’âge de 3 – 4 mois, les veaux croisés sont préparés chez un éleveur sevreur spécialisé où ils sont vaccinés, et castrés pour les mâles. Ils sont sevrés 15 jours avant de partir et sont ainsi habitués à l’aliment et à la paille d’orge qu’ils vont recevoir ensuite », détaille Vincent Le Moan, technicien conseil en nutrition bovine Eureden qui accompagne les éleveurs.

Les bovins restent sur les élevages d’engraissement jusqu’à l’âge de 16 – 19 mois. « L’objectif est de produire des animaux de plus de 600 kg en vif avec un poids de carcasse compris entre 300 et 330 kg. » Un protocole alimentaire, non OGM, a été mis en place pour cette filière. « La régularité de la ration et l’homogénéité des lots, le réallotement… sont importants. La surveillance compte aussi pour réagir vite en cas de problème. »

Une quarantaine pour maîtriser le sanitaire

Des aménagements ont été réalisés par Erwan Toulgoat pour accueillir cette nouvelle production, en lien avec le technicien Cultivert. « Une quarantaine a été mise en place dans l’ancien bâtiment des petites génisses laitières en installant des barrières deux lices et des petits abreuvoirs. Tous les 3 mois, les 45 veaux livrés sont répartis dans 5 cases. Ils sont nourris avec un aliment de démarrage pendant trois semaines. De l’aliment de croissance est intégré progressivement », explique l’éleveur. L’espace est « bien adapté, sans courant d’air. »

Les 4 pesées effectuées sur chaque lot sont facilitées par la cage de contention réglable en largeur.

À partir de 3 semaines, ils reçoivent 2 kg d’aliment/j (jusqu’à 3 kg à la fin), de l’ensilage de maïs et à côté de la paille d’orge à volonté. « L’alimentation est distribuée une fois par jour. » Après 2,5 mois en quarantaine, ils vont dans un 2e bâtiment qui a aussi été aménagé avec des barrières et des abreuvoirs. Un couloir à l’arrière donne aux bovins un accès à la paille. Le 3e bâtiment, dédié à la finition, est l’ancienne stabulation des vaches laitières dont l’aire paillée en pente a été mise à plat. Les animaux sont paillés 2 fois par semaine. Quand je vide le fumier, une fois par mois, « les bovins sont bloqués sur des quais bétonnés devant l’auge », souligne l’éleveur. Il dispose aussi d’une cage de contention avec pesée qu’il a achetée 8 000 €. « La largeur est réglable pour s’adapter aux différents âges. Et on peut facilement intervenir sur les animaux. Je déplace la cage avec le tracteur auprès des 3 bâtiments pour les pesées qui sont faites sur chaque lot, à l’arrivée puis 3 fois ensuite. Cela permet de mieux suivre les croissances et d’annoncer les dates de sortie. »

Un GMQ de 1,3 kg sur le 1er lot

La conduite bien cadrée sur l’élevage offre d’excellentes performances de croissance. « Les premiers bovins sont sortis à 16,8 mois d’âge à 624 kg de poids vif et 328 kg de carcasse. Leur GMQ était de 1,3 kg. Ce qui nous a permis de dépasser l’objectif annoncé de 550 € de marge brute sur coût alimentaire par génisse. »

En avril 2024, Erwan Toulgoat est passé de 180 à 225 places sur l’élevage en aménageant un bâtiment à fourrages. « J’y ai valorisé des cornadis du troupeau laitier. » L’investissement global est de 50 000 € pour le matériel incluant la contention et un silo d’aliment. Les achats de veaux ont aussi dû être financés, avec l’appui de la banque.

Agnès Cussonneau

Des cultures à côté