L’agneau AOP de la baie du Mont-Saint-Michel à l’honneur

Nouvelle animation sous le hall 1 bis au Space : l’agneau de la baie du Mont-Saint-Michel était à l’honneur mercredi 18 septembre au Parc Expo à Rennes. Au programme : échange avec les visiteurs et de nombreux lycéens et étudiants agricoles et dégustation de cette viande d’exception pour la promotion de la seule AOP viande bretonne. Une opération séduction pour déclarer la reconnaissance professionnelle d’un savoir-faire territorial qui s’est concrétisée par l’obtention de l’appellation en 2012, sur un secteur où l’élevage se conjugue avec tourisme tout en contribuant à la protection de la biodiversité du domaine maritime public. Ainsi que pour assurer le renouvellement des générations d’éleveurs et pérenniser les 9 élevages certifiés fournissant 2 000 agneaux annuels.

L’organisme de gestion travaille de concert avec la Fevao, la fédération qui regroupe 12 AOP viande en France.

