Tester les couverts entre deux pailles

Dans le cadre des arrêtés ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales), certaines mesures devront s’appliquer sur les exploitations présentes sur les bassins versants algues vertes d’ici 2025. « C’est le cas de la couverture des sols », explique Marine Weishaar, conseillère agronomie et bassin versant à la Chambre d’agriculture de Bretagne (La Crab). « Le nombre de jours de sol nu ne devra pas excéder 25 jours par an en moyenne sur l’ensemble de la ferme. Entre deux pailles, c’est surtout là où l’agriculteur peut gagner des jours. » Le nombre de jours de sol nu ne devra pas excéder 25 par an 4 couverts et 2 semoirs La Crab et la fédération des Cuma a alors mis en place un comparatif de semoirs et de couverts végétaux. L’essai a lieu chez Nicolas Bruand, éleveur au Fœil (22), entre un blé et une orge. Quatre couverts sont testés : un mélange phacélie, sarrasin et tournesol, du sarrasin pur, un mélange moha, chia et niger, et de la phacélie pure. « Il n’y a pas de légumineuses car l’objectif n’est pas de ramener de l’azote dans le système », explique Marine Weishaar. « Nous voulons surtout couvrir le sol au maximum et capter de l’azote.» Pour semer les couverts, un déchaumeur à disques Horsch équipé d’une trémie et un semoir direct à dents Duro ont été utilisés. Les graines ont respectivement été placées à 7 cm et 5 cm. « Ce semoir Duro Evo est un matériel récent mais et les déchaumeurs à dents reviennent à la mode », indique Jean-Marc Roussel, animateur machinisme à la FD Cuma. « Les dents se débrouillent mieux en conditions humides et c’est un outil facile d’entretien et qui demande une faible puissance. Cependant, il est plus sujet au bourrage. » Le déchaumeur à disques…