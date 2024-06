Un hémicycle de plus en plus marqué à droite

D’après les premières projections disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes, la droite, représentée par le groupe PPE, parviendrait à conserver son rang de plus important groupe politique du Parlement européen avec près de 186 sièges (+9). Ses membres, les Allemands (environ 30 sièges), les Espagnols (22) et les Polonais (20) en tête, devraient être une nouvelle fois incontournables dans les négociations pour former une majorité. Les sociaux-démocrates du groupe S&D, deuxième force politique, devraient connaître une légère baisse de leur contingent (environ 133, -6).

Percée des partis eurosceptiques

Mais le fait le plus marquant du scrutin devrait être la percée des partis eurosceptiques et d’extrême droite qui siègent actuellement au sein des groupes ECR et ID, que les projections (70 et 60) placent juste en dessous des centristes-libéraux de Renew qui devraient connaître le recul le plus important en nombre d’élus (82, -20). Si ces groupes parvenaient à s’allier entre eux et avec les nombreux eurodéputés non-inscrits (100), elles représenteraient une force politique de poids à Strasbourg.

Morcellement politique important

À noter également, le probable fort recul des Verts (53, -18) qui avaient joué un rôle lors de la formation de la précédente Commission européenne. Ces résultats provisoires semblent confirmer la tendance déjà observée lors de la neuvième mandature d’un morcellement politique de plus en plus important de l’hémicycle. L’obtention d’une majorité pour le prochain candidat à la tête de l’exécutif européen – qu’il s’agisse de la candidate du PPE Ursula von der Leyen ou non – apparaît, à ce stade, incertaine. Agrapresse