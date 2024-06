Les besoins nutritionnels de cette culture ne s’arrêtent pas à l’azote, les éléments nutritifs tels que le soufre, le molybdène, le phosphore, le magnésium, le manganèse et le bore se doivent d’être présents dans le sol en quantité suffisante pour permettre une bonne croissance et donc un excellent rendement. Pour parvenir à obtenir un colza vigoureux et développé, les trois facteurs clés à réunir sont : la disponibilité en eau, en azote du sol et les températures reçues par le colza. L’apport d’effluents organiques avant le semis (fumier, lisier, fiente) apporte les besoins nécessaires pour enrichir vos sols et contribue au maintien de la réserve hydrique.

N’hésitez pas à mettre à profit les derniers jours d’août pour semer le colza pour qu’il absorbe l’azote disponible.

Azote

Les besoins en azote du colza sont relativement élevés comparés à d’autres cultures, en raison de son développement végétatif important et de sa forte production de biomasse. Les besoins en azote en phase de levée à rosette sont faibles à modérés. L’objectif est de favoriser un bon enracinement et le développement d’une rosette robuste avant l’hiver. Il devient plus élevé en phase de reprise végétative afin de soutenir la croissance rapide des feuilles et des tiges après la période de dormance hivernale. Pendant la phase de montaison à floraison, les besoins sont très élevés pour soutenir le développement des tiges, des feuilles et des boutons floraux. La formation des siliques et le remplissage des graines nécessitent un besoin modéré afin d’assurer un remplissage optimal des graines et une maturation homogène.

Phosphore

Le colza est particulièrement sensible à une déficience en phosphore. C’est une culture très exigeante en phosphore car il est essentiel pour stimuler le développement racinaire et permettre à la plante d’assimiler les autres éléments nutritifs essentiels.

Potasse

La potasse est indispensable à la formation des siliques et aux remplissages des grains, ce qui contribue fortement à l’élaboration du rendement.

Soufre

Une carence peut entraîner des fleurs plus blanches et des siliques mal remplies. Il a donc besoin d’une quantité importante au printemps et en très peu de temps. Il est impératif d’apporter le soufre en début de montaison.

Avantages

L’utilisation des effluents d’élevage permet :

• Une bonne vigueur du colza au démarrage due à l’azote qui favorise la croissance du colza du semis jusqu’à l’automne ;

• Un meilleur enracinement grâce au phosphore ;

• Une meilleure résistance aux insectes (altises et charançons du bourgeon terminal) ;

• L’apport des éléments complémentaires à la réussite de la culture comme le soufre et la magnésie ;

• Des éléments fertilisants moins onéreux que ceux issus des engrais minéraux.

Conclusion

Les engrais organiques tels que le compost et le fumier composté peuvent être utilisés pour enrichir le sol en matière organique et en nutriments essentiels. Ils contribuent également à améliorer la structure du sol et à favoriser une activité biologique bénéfique. Ils apportent également du calcium et du magnésium qui contribue à maintenir un bon niveau de pH. Toutefois, il est recommandé de réaliser une analyse de sol pour déterminer les besoins spécifiques de votre culture de colza et de suivre les recommandations agronomiques adaptées à vos parcelles et à vos conditions de culture.

Sabrina Lefort / Doraven