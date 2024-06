« Le cœur du champ est le sol »​​​​​​​

Le sol est l’outil principal des agriculteurs. Il accueille les graines et voit se développer les racines, il héberge les insectes, invertébrés, bactéries et champignons indispensables à la croissance des plantes, il enferme de nombreux éléments nutritifs et stocke du carbone. C’est un écosystème à part entière. Afin de le préserver et d’exploiter son plein potentiel, certains exploitants se dirigent vers l’agriculture de conservation, aussi appelée agriculture régénérative. Dans ce système, les racines remplacent l’acier et la photosynthèse supplée le gasoil. Les couverts végétaux deviennent une culture à part entière et la vie du sol est utilisée comme un puissant auxiliaire.