Éric Jouzel est installé depuis 1999 à Janzé (35). Chez lui, les couverts végétaux occupent une place centrale, et ce depuis de nombreuses années. « Mes parents couvraient déjà le sol en permanence », explique l’agriculteur. « En été, on ne partait pas en vacances tant que les couverts n’étaient pas semés ». En 2003, l’éleveur commence naturellement à s’intéresser à l’agriculture de conservation des sols. La technique le séduit notamment par le gain de temps lié à l’arrêt du labour, ainsi que le retour à l’agronomie, à la technique et aux expérimentations. « Au début, je faisais des grandes bandes avec différentes variétés pour trouver le couvert idéal, car ce qu’il y avait dans les sacs ne me plaisait pas. »

20 q/ha supplémentaires

Après 20 ans d’agriculture de conservation des sols, les parcelles d’Éric Jouzel sont plus productives grâce à une structure améliorée, une réserve utile accrue et une vie du sol dynamique. Un profil de sol réa- lisé au télescopique a montré une couche arable de près de 50 cm, exploitée de haut en bas par les racines et les vers de terre. « Les moins bonnes parcelles d’il y a 15 ans sont aujourd’hui les meilleures », déclare l’agriculteur. « Dans certaines d’entre elles, le rendement est passé de 80 à 100 q/ha ».

Éric Jouzel (à gauche) a fait visiter ses parcelles à un groupe d’agriculteurs lors d’une journée technique organisée par Eureden.

Fissurer avant de semer

En fonction des besoins, Éric Jouzel n’hésite pas à sortir le fissurateur avant de semer ses couverts. « Quoique l’on fasse, les limons finissent toujours par se tasser naturellement », explique le Bretillien. « La règle d’or, c’est de toujours intervenir dans une terre réessuyée et d’avancer à faible vitesse ». Le passage de fissurateur permet de recréer de la porosité en profondeur sans retourner les horizons. « Quand c’est bien fait, on voit à peine le passage de la dent dans le sol », souligne l’agriculteur. Après la moisson, le couvert est semé le plus rapidement possible avec un « objectif avant le 1er août ». Il est généralement composé de phacélie, de fenugrec, de vesce, de chia, de tournesol, de trèfle et de féverole. « Je préfère nettement mieux mettre mon argent dans le couvert que dans la mécanique », complète l’éleveur. « Je suis un anti-puissance ».

Des couverts communs