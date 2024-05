Observatoire des fourrages Bretagne

PAROLES D'ÉLEVEURS

Éric et Mélanie : 28 ares d’herbe pâturée par vache à Balazé (35)

« Pas facile de trouver un rythme de conduite »

Le pâturage ne se déroule pas vraiment comme on le souhaiterait ! À partir du 9 avril, les vaches ont pu à nouveau sortir pâturer la journée, mais avec les gelées matinales, j’ai repoussé le passage à la nuit dehors. Et depuis quelques jours (le 28 avril), les vaches font leur retour en bâtiment, car les cumuls de pluies dégradent la portance. Du 27 avril au 2 mai, il est tombé 55 mm ! En dehors de cette interruption, la ration est composée en majorité d’herbe pâturée. L’ensilage de maïs est distribué à hauteur de 7 kg de MS/VL/j sans correcteur azoté, ni concentré de production, ce qui permet un niveau de production de 20 litres de lait livrés/VL. J’ai profité de la fenêtre météo pour faucher et ensiler 35 ha, respectivement les 19 et 22 avril. Ils se répartissent entre 15 ha de méteil (seigle, vesce et trèfles), 5 ha de luzerne, 5 ha de trèfle violet et 10 ha parcelles des vaches. Ces surfaces n’étaient pas prévues en première coupe, mais les hauteurs étaient trop élevées pour valoriser l’herbe par le pâturage. Ces fourrages ont été récoltés à stade précoce, dans de bonnes conditions, et devraient être de qualité.