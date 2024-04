La pluie contrarie le pâturage

Zoom sur : la fertilisation azotée des prairies

Sur les RGA – TB à partir de la 2e année, on pourra apporter 30 à 50 unités sous forme de lisier ou d’ammonitrate après le premier passage des vaches. Lorsque les parcelles ne comportent plus ou pas de légumineuses, la fertilisation azotée est incontournable pour favoriser une production d’herbe en quantité et qualité. L’idéal pour le lisier de bovin est un apport après le 1er pâturage. Pour le lisier de porc, attendre 20 jours entre épandage et pâturage. Ces lisiers ont un effet rapide et sont à épandre 15 jours plus tôt qu’un engrais minéral. Il faut fractionner les apports et adapter les doses aux besoins immédiats. Lorsque le sol se réchauffe courant mai, les fournitures par le sol deviennent plus importantes et les apports directs d’azote de moins en moins nécessaires.