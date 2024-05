Du lait et des œufs au Gaec Couesbreizh, à Sérent

Amis d’enfance, Julien Cartron et Antoine Peltier ont suivi un même parcours : un BTS production animale au lycée La Touche, suivi d’une expérience de quelques années de salariat dans le domaine agricole. Chez Nutrea, comme technico-commercial, pour le premier et à BCLEO (Innoval), comme technicien, pour le second. « Nous avons toujours eu l’envie de nous…