Devenir des salariés autonomes

Via l’apprentissage En un an, en suivant un Certificat de spécialisation (CS) conduite de l’élevage laitier, Étienne Godard (Juilley – 50) et Loïs Davenel (Balazé – 35) se forment pour devenir des salariés d’élevage « spécialisés » en bovin lait à la MFR de Fougères. S’ils souhaitent s’installer à moyen terme sur l’exploitation familiale, ce sera après…