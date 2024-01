Un prêt apporté sur-mesure

Transitions

Le Crédit Mutuel de Bretagne lance ces jours-ci un nouveau prêt, Alter Agrinovéo. De quoi s’agit-il ?

Daniel Caugant : Pour bien comprendre la genèse de cette nouvelle offre, il faut revenir quelques années en arrière. Dans le cadre du grand plan d’investissement 2018-2022, on a vu naître l’Initiative nationale pour l’agriculture française (Inaf). Fruit de la collaboration du Fonds européen d’investissement (FEI) avec le gouvernement français et le ministère de l’Agriculture, cette opération avait pour objectif d’accélérer la transformation de notre modèle agricole en facilitant l’accès des agriculteurs au financement bancaire. Fin 2019 – ce fut pour nous une belle reconnaissance de notre implication au service des agriculteurs –, le Crédit Mutuel Arkéa a été l’un des quatre établissements français agréés pour diffuser les prêts Inaf. Bénéficiant de conditions préférentielles de garantie, ces prêts ciblaient la montée en gamme, la création de valeur ajoutée et la transformation des systèmes de production. Ils avaient aussi pour vocation de soutenir le renouvellement des générations en accompagnant l’installation de nouveaux agriculteurs. La formule, qui répondait à une véritable attente du terrain, a été plébiscitée. À l’échelle d’Arkéa, l’enveloppe de 90 millions d’euros attribuée a été entièrement consommée. Cela a représenté quelque 1 000 prêts accordés à nos sociétaires agriculteurs.

Forts de ce succès, sans même attendre de savoir s’il y aurait une deuxième enveloppe Inaf, nous avons travaillé début 2023 sur la création d’une offre susceptible de prolonger cette dynamique. C’est ainsi qu’est né Alter Agrinovéo, notre nouveau prêt RSE dédié

aux transitions sociales et sociétales en agriculture.

Concrètement, quels sont les projets finançables via Alter Agrinovéo ?

Ronan Simon : D’une manière générale, cela concerne tous les investissements qui vont avoir un effet positif dans le domaine social ou sociétal. Pour plus de clarté, nous les avons regroupés en cinq familles distinctes : le bien-être animal, les conditions de travail des exploitants et des salariés, les filières de qualité, les circuits courts et la décarbonation. Pour chacune d’entre elles, les conseillers en Caisse locale, qui ont été formés, disposent de la liste détaillée des objets éligibles. Nous avons souhaité être le plus « couvrant » possible. Si je prends le cas du bien-être animal, par exemple, cela intègre aussi bien les questions relatives à l’ambiance lumineuse des bâtiments, que la qualité de l’air, la température, l’humidité, la ventilation. Mais aussi les aménagements de sols, de litières, d’aires de couchage, sans oublier les accès extérieurs ainsi que tous les paramètres liés à la biosécurité.

La gamme de travaux finançables est très large. De plus, elle est parfaitement compatible avec le programme Agri Invest initié fin 2023 par la Région Bretagne pour prendre le relais du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAEA). Nous sommes convaincus du bien-fondé de cette approche collective. L’expérience montre que la durabilité et la rentabilité des exploitations se conjuguent pour former un cercle vertueux.

Proposez-vous des taux préférentiels comme c’était le cas avec les prêts Inaf ?

RS : Oui, et nous accentuons même notre effort puisque, dans un premier temps, le taux d’Alter Agrinovéo est bonifié de 0,5 %, contre 0,25 % précédemment pour les prêts Inaf. La durée des crédits Alter Agrinovéo va jusqu’à 15 ans et il n’y a pas de plafond. C’est une formule souple, qui peut être adaptée pour concevoir un financement sur-mesure. Avec son orientation sociale et sociétale, elle s’intègre parfaitement dans notre gamme, aux côtés d’Agrinovéo, prêt conçu pour répondre aux problématiques environnementales, et de Clé-Mat, notre solution de référence pour le financement du matériel sur le lieu de vente.

Quel est votre objectif avec ce nouveau prêt ?

DC : À terme, nous pensons qu’Alter Agrinovéo représentera entre 5 et 10 % des crédits à l’agriculture octroyés par le CMB chaque année, soit l’équivalent de 25 à 50 millions d’euros. Ce nouveau prêt s’inscrit bien dans la logique de finance durable que prône le groupe Crédit Mutuel Arkéa auquel nous appartenons, et qui est une société à mission depuis 2022. Il est aussi parfaitement en phase avec le pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture dévoilé le mois dernier par les pouvoirs publics. Adapter l’agriculture face au changement climatique, réaliser la transition agro-écologique et renforcer la souveraineté alimentaire nécessite la mobilisation de tous les acteurs du monde agricole. À travers des initiatives comme celle-ci, nous apportons notre pierre à l’édifice !

Propos recueillis par Jean-Yves Nicolas