« Former les jeunes aux cultures de demain »

Un projet soutenu par l'Europe

Le projet d’algoculture de Saint-Ilan a été financé à 40 % par la région Bretagne et à 40 % par le Fonds européen des Affaires Maritimes et de la Pêche. Le Ceva (Centre d’Études et de Valorisation des Algues) et l’institut technique Astredhor en sont les partenaires techniques. « L’objectif du projet était d’expérimenter et de développer des formations autour des algues », précise Laura Meslet. « Il s’agit de travailler avec cette culture qui sera de plus en plus utile à l’avenir ».