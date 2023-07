Julien Savouré, nouveau président des EDT 35

Le recrutement, premier défi des EDT

« Le recrutement est le premier défi qui se présente aujourd’hui aux EDT », souligne Julien Savouré. Dans son entreprise, 15 salariés travaillent à Martigné-Ferchaud et 5 sur le 2e site à Parcé et l’équipe peut monter à 26 avec les saisonniers. « Pour le moment, nous n’avons pas trop de soucis de recrutement car nous essayons de trouver un juste milieu entre leur fidélisation et la satisfaction du client. » Selon lui, « l’ambiance est primordiale. Et nous essayons de tenir compte au mieux de la vie de famille de nos salariés. Des primes de saison sont attribuées. Les conditions de travail sont favorisées avec du matériel récent, performant ». En 2016, un nouveau bâtiment a été construit accueillant de beaux vestiaires.