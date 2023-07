La calculette d’échange paille – fumier est un outil d’aide à la décision gratuit et en accès libre pour des négociations simples et objectives entre céréaliers et éleveurs. La calculette permet de déterminer 3 types d’équivalence : humique stricte, économique basée sur les valeurs en éléments fertilisants et l’équivalence globale (coût des éléments fertilisants, coût…