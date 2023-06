Une plateforme de 1250 m2 dédiée au bois énergie

publicité

Vendredi 9 juin 2023, la Cuma Les Landes Fourragères (Martigné-Ferchaud) a inauguré son nouveau bâtiment. D’une surface de 1250 m2, il est destiné au stockage de bois déchiqueté bocager. Son toit accueille quant à lui une installation photovoltaïque de 240 kW dont l’électricité est injectée dans le réseau. Le chantier a coûté 600 000 € et a été financé à hauteur de 230 000 € par l’Ademe et le programme européen Leader. Une nouvelle déchiqueteuse a également été achetée en copropriété avec la Cuma d’Iffendic. Celle-ci a été subventionnée à 30% par le département d’Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.

4 chaufferies alimentées

Ce projet s’inscrit dans la démarche de Roche aux Fées Communauté d’endiguer la baisse du linéaire de haies bocagères tout en produisant une énergie durable et locale. « Ce bâtiment a pour vocation de centraliser le bois déchiqueté qui permet d’approvisionner les réseaux de chaleur de Retiers, Coësmes, Martigné-Ferchaud et Janzé », », affirme Guénaël Hamelin, président de la Cuma. Ces chaufferies alimentent ensuite des Ehpad, des salles de sport ou encore des écoles privées et publiques.

600 t de plaquettes

Principaux acteurs de la filière, les agriculteurs du territoire fournissent le bois brut à la Cuma qui le déchiquète, le stocke et le transporte. À l’année, ce sont environ 600 tonnes de plaquettes qui sont entreposées sur la plateforme. Elles sécheront pendant 6 mois jusqu’à atteindre une humidité de 20-25%, puis seront transportées vers les chaudières par les chauffeurs de la Cuma. « Cette activité hivernale complémente le temps de travail des salariés », se réjouit Guénaël Hamelin.