Chercher à améliorer la relation homme – animal

Après 12 ans de carrière à Paris dans les médias, Pauline Garcia a tout plaqué pour conduire des Salers et Aubrac en Auvergne et devenir comportementaliste animalière. Elle aide les éleveurs – laitiers comme allaitants – et les intervenants en élevage à mieux comprendre les bovins.