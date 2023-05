Préserver un foncier accessible aux jeunes

« Le Schéma directeur régional des exploitations agricoles fonctionne. Il a permis d’éviter que le prix des terres et des fermages ne flambe en Bretagne en faveur d’installations nombreuses et du maintien de notre modèle de polyculture – élevage. Ainsi, seules les régions de l’Ouest ont des jeunes qui s’installent en achetant du foncier », explique Yann Le Gac, co-responsable du dossier foncier à JA Bretagne. Pour l’éleveur de Lopérec (29), il est important « de prendre le temps » pour une révision efficace du Schéma des structures « en cohérence avec la réalité du terrain ». Or, dans les années à venir, de très nombreux agriculteurs vont prendre leur retraite, synonyme d’importants mouvements de foncier. Le seuil de déclenchement du SDREA breton est actuellement le plus bas de France. « Nous voulons le garder le plus bas possible pour que le maximum de transferts de foncier soient mis en publicité, visibles. Sinon on pourrait ne même plus savoir quand quelqu’un reprend 5 ha à notre porte ! »

À travers la « nécessaire » révision du SDREA en cours, le responsable souhaite ardemment que les CDOA gardent un rôle fort et aimerait que leurs avis ne soient plus contestables : « Il faut un cadre clair et précis pour assurer une répartition juste et équitable du foncier aux agriculteurs professionnels et favoriser des installations de qualité durable et rentable. Tout en permettant du pragmatisme et du bon sens paysan pour les situations particulières. »