Un doublé en Blanc Bleu à Paris

Appartenant à l’élevage Dubourg Larvor de Lohuec (22), Omega avait déjà terminé Championne jeune au Sia en 2020 et à Lezay dans les Deux-Sèvres. Cette année à Paris, elle a été récompensée d’un 1er prix de section en Jeunes vaches, mettant en avant « son allure, ses longueurs et son développement musculaire », selon le juge. Les éleveurs ont fait un doublé avec la 2e femelle qu’ils avaient amenée, Ribambelle, 1re des génisses de 23 à 27 mois. Dotée de « beaucoup de développement, d’une bonne arrière-main et de 4 bonnes pattes », elle avait terminé Championne jeune au Sommet de l’élevage 2022. D’autres éleveurs bretons n’ont pas démérité au Salon de l’agriculture : l’EARL Robin Picard en Blonde d’Aquitaine, l’EARL de la Ville neuve en Charolaise et l’EARL Danet Morel en Parthenaise.