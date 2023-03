12 000 m2 supplémentaires pour l’usine de Väderstad

Suite à la forte augmentation de la demande pour ses machines au cours des deux dernières années, l’entreprise suédoise Väderstad augmente sa capacité de production. Une extension de 12 600 m2 sera construite sur l’usine de la ville éponyme, amenant la zone de production totale à environ 70 000 m2. L’objectif du constructeur est d’atteindre une capacité de production de 10 000 machines par an d’ici 2028.

« En plus d’une croissance constante de la demande, nous avons également lancé plusieurs nouveaux produits au cours des deux dernières années. Le semoir, Inspire, entrera en production ce printemps, notre concept de semoir universel, Proceed, est en phase de test et nous continuons de constater une très forte demande pour nos semoirs monograines, Tempo. Cet agrandissement nous aidera à faire face à la demande future pour tous ces produits », déclare dans un communiqué de presse Mikael Peiponen, Responsable Logistique chez Väderstad.