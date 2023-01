Relevé des lésions, tout est affaire de définition

Sur le terrain, de nouvelles lésions pourront désormais être relevées par les acteurs de la santé des pieds.

Le Comité technique national sur les boiteries des bovins poursuit son travail d’harmonisation et d’actualisation de la liste des lésions podales présentes chez les bovins et leurs définitions. Au 1er trimestre 2023, de nouvelles lésions vont intégrer cette liste et le site internet de référence boiteries-des-

bovins.fr sera mis à jour.

Onglons en ciseaux en élevage allaitant

Aurore Waché, chargée de projets Santé et Bien-être des ruminants à l’Institut de l’élevage et animatrice du

Comité, rappelle l’intérêt de cet enrichissement : « Des informations remontent du terrain sur de nouvelles lésions ou des déclinaisons particulières. Sans les enregistrer, difficile de savoir si ces observations sont anecdotiques ou pas. » C’est le cas par exemple des onglons en ciseaux ou des onglons asymétriques. « Constatées plutôt en élevage allaitant, ces lésions sont présentes dans l’atlas international Icar Santé des onglons. Dans un souci d’harmonisation, nous allons aussi les afficher et encourager leur enregistrement à l’avenir pour mesurer l’ampleur du phénomène en France. » Présent aussi dans l’atlas Icar, l’ulcère du bulbe – « une perte de substance au niveau du talon » – semble être rencontré de temps en temps par les pédicures et sera désormais décrit.

Bleime en ligne blanche et sole fine

On connaissait la bleime, soit circonscrite (sur la zone typique de l’ulcère de la sole), soit diffuse (étendue à la sole). Il y aura aussi dorénavant la bleime en ligne blanche : « Une hypothèse serait que l’hémorragie du pododerme qui vient colorer la sole dans cette zone précise serait annonciatrice d’ouverture de la ligne blanche. Suite à un traumatisme du pied ? À un changement alimentaire ? » Autre nouveauté, la sole fine qui apparaît souple quand on presse le pied et renvoie à une sole trop usée de façon mécanique. « Parmi les facteurs de risque, on soupçonnera un sol traumatisant ou trop agressif pour la corne ou un excès de parage. »

Enfin, le décollement dorsal de la muraille (absent du côté d’Icar), différent de la seime longitudinale externe, de plus en plus rapporté par les pédicures français, serait maintenant à enregistrer. « Cette lésion commence à l’avant du pied, en face dorsale, toujours a priori par une lésion de dermatite digitale qui se propage sous la muraille et provoque son décollement. Elle s’avère très compliquée à traiter. » Les définitions de l’érosion de la corne du talon et de la bleime vont être également plus précises. « Ces travaux visent à obtenir une notation homogène, harmonisée, des lésions podales lors des relevés de terrain en s’appuyant sur des définitions claires et précises des lésions et de leurs niveaux de gravité », termine Aurore Waché.