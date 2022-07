Innover pour produire plus de blé

Le manque de céréales pourrait se faire sentir dans les prochaines années. Comment produire plus sans chimie, dans un climat changeant ? Bruno Parmentier, consultant spécialisé, mise sur la science. L’augmentation du prix du blé touche plus durement les pays du Sud, à faible revenu, pour deux raisons : leur population consomme plus de féculents et…