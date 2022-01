Ophélie Mathurin s’est tout d’abord testée en tant qu’éleveuse dans le poulailler de 1 000 m2 que ses parents n’exploitaient plus, tout en conservant son emploi, avant de réellement s’installer et de lancer des investissements. « En 2017, un an après avoir obtenu mon Bac pro CGEA, j’ai décidé de reprendre le poulailler de 1 000 m2 faisant…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous