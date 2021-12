Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) est un établissement public qui a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre en partenariat avec l’État et les collectivités territoriales, une politique foncière de sauvegarde des espaces littoraux, de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique. Le mode principal d’intervention consiste en…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous