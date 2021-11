La Bretagne en finale des trophées INPI 2021

Les entreprises Demeta (Rennes – 35) et Olmix (Bréhan – 56) figurent parmi les finalistes des trophées INPI 2021.

Demeta est une société de chimie verte produisant des matériaux et des molécules écoresponsables et économiques. Olmix propose quant à elle des solutions naturelles aux agriculteurs pour leurs élevages et leurs cultures.

Une PME ou start-up sera désignée dans chacune des catégories suivantes le 25 novembre :

Export

Industrie

Innovation responsable

Recherche partenariale

Start-up