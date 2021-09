Space 2021 : Un Breton au milieu du ring de la Normande

Alors que la race normande est à l’honneur et comptera pour l’occasion davantage d’animaux engagés dans son concours du Space, le Breton Joël Mahouin a été choisi comme juge.

Fidèle participant des grands concours de la Normande depuis une trentaine d’années, le Gaec Mahouin-Grouazel ne présentera pas d’animaux au Space cette année. L’élevage de la Chapelle-Janson (35) a une très bonne excuse : l’un des associés, Joël Mahouin, officiera au centre du ring de Rennes. Installé à 60 km du Parc des expositions de Saint-Jacques-de-la-Lande, ce juge expérimenté ayant déjà dirigé Paris ou le National de la race jouera, cette fois, à domicile prêt à relever le défi « dans des moments compliqués pour tous ». Il profitera de cette tribune pour rappeler à ses collègues éleveurs « qu’il y aura des jours meilleurs et qu’il faut continuer à croire en l’avenir. »

Une passion vécue en famille

Chez lui, au quotidien, Joël Mahouin, grand passionné de la race, s’épanouit à conduire en famille un troupeau de 125 Normandes avec sa femme Jocelyne et ses enfants Lucille et Cyril. Pour son premier Space comme juge, « un concours incontournable qui compte par la qualité des animaux présentés bien sûr mais aussi par la présence d’un public exclusivement professionnel », il voudra mettre en exergue un type d’animaux répondant aux critères d’évolution de la race. « Des vaches très fonctionnelles avec du format et de très bonnes mamelles, capables de s’adapter à des troupeaux importants. » Rendez-vous mercredi 15 septembre au Salon rennais.