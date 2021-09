L’élevage Cadet se démarque au National

Plus de 30 élevages ont fait le déplacement au Space pour le concours national Rouge des prés, dont trois bretons. C’est un Mayennais qui a le plus brillé lors de la compétition.

70 animaux étaient en lice au Space lors du concours national Rouge des prés mardi 14 septembre. Le taureau Œillet appartenant à David Cadet, éleveur en Mayenne, a remporté le Championnat mâle. « C’est un animal complet. Il s’est démarqué avec sa belle rectitude, son élégance, sa finesse… Il a aussi beaucoup de longueur et un bon carré de bassin », a salué le juge Didier Lhuissier, secondé par Thierry Jeanneteau lors du concours. L’élevage Cadet a raflé d’autres premiers prix tels que la Meilleure femelle issue d’IA, le prix d’ensemble et la Championne jeune avec Présidente : « Une femelle très harmonieuse avec une bonne masse musculaire. »

Un prix pour le Gaec Dubourg (22)

La Championne femelle est une jeune vache née en 2018, Obaine, appartenant à Anthony Gervais. « Je lui ai donné l’avantage par rapport à la 2e pour sa douceur et sa tranquillité. Des qualités que nous mettons en avant dans la race. C’est de plus une magnifique bouchère qui a de la largeur de dos et de la culotte. » Un élevage breton, le Gaec Dubourg (22), a aussi fait sa place sur le concours avec Rugby qui a décroché le prix de Meilleur mâle issu de la station. L’EARL Le Plessy Oris de Saulnières (35) obtient le 2e prix d’une des sections jeunes vaches avec Ospace.

Bientôt le Label rouge

Des animaux devraient être commercialisés avant la fin de l’année sous un nouveau signe officiel de qualité, le Label rouge, complétant l’AOP Maine-Anjou créée en 2004. Entre deux remises de prix, Franck Brard, jeune éleveur de Mayenne, a expliqué son choix de se tourner vers la Rouge des prés : « Une race qui valorise l’herbe sur pied, réagit bien aux sécheresses… » Il s’oriente aujourd’hui vers du vêlage 2 ans.