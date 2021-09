160 exposants à la foire Biozone

Dix mille visiteurs sont attendus les 11 et 12 septembre à la foire biologique régionale de Guerlédan. « Malgré les incertitudes, nous voulions à tout prix retrouver notre cher événement, et pour cela, nous avions décidé d’assumer collectivement le risque : matériel, humain, financier… », indique l’APCB (Association produire et consommer biologique) organisatrice de l’événement.

Débats

Le programme d’animation mêle des conférences et des tables rondes, des projections de films documentaires, et des ateliers pour vivre l’écologie concrètement. Plusieurs intervenants nationaux seront présents, accompagnés dans leurs débats par des personnalités politiques et associatives locales : Daniel Cueff, les élus de la commune du Mené et de Rostrenen, Emmanuel Antoine (Minga), Morgan Ody (Via Campesina)… Le forum mettra en lumière les engagements citoyens sur les thématiques du zéro déchet, des technologies low-tech, de l’habitat participatif, de l’urgence climatique, des semences paysannes, des savoirs faires manuels… Entrée adulte 4 € ; réduit 2 € ; gratuit pour les moins de 15 ans.