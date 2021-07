La fusion Innoval lancée début juillet

Ce poids lourd coopératif concerne 30 000 éleveurs de 25 départements répartis dans 16 comités de territoire. Les adhérents pourront choisir les services qu’ils souhaitent.

Travaillant conjointement depuis 4 ans, Évolution, GDS Bretagne, BCELO et Copavenir ont validé leur fusion dans Innoval dont le chiffre d’affaires cumulé est de 200 millions €. Le projet a été approuvé à 96 % par les éleveurs lors des 4 assemblées générales. « Notre ambition est de soutenir et contribuer à reconfigurer l’amont des filières lait et viande grâce à des services adaptés et coordonnées dans les domaines du conseil, de la santé, de la reproduction et de la génétique », ont souligné Vincent Rétif et Yann Lecointre, président et directeur de la nouvelle coopérative lors d’un point presse le 25 juin.

Si la maîtrise des coûts est visée, il n’y a pas de baisse de tarifs envisagée dans les élevages. « Dans un contexte de diminution du nombre d’éleveurs, notre objectif est de maintenir la performance de nos schémas de sélection. Aucun licenciement des 1 750 salariés – dont 1 511 au contact direct des éleveurs – n’est à l’ordre du jour. Nous adapterons progressivement nos effectifs à la réalité du terrain. »

Toutes les compétences dans les 80 agences

L’ensemble des compétences seront proposées dans chacune des 80 agences réparties sur le territoire et chaque adhérent aura un référent dédié. « L’éleveur sera libre d’adhérer aux services qu’il souhaite. De même qu’il choisit avec qui il partage ses données dans le logiciel de management de troupeaux Icownect, pensé comme une plateforme collaborative, aujourd’hui adopté par 5 000 éleveurs. » Destinée à répondre « aux nouveaux enjeux », l’offre d’Innoval va s’accroître, par exemple sur l’empreinte carbone ou le management des salariés. « Les agences seront aussi des lieux de formation et d’information pour les éleveurs à proximité de chez eux », indique Patrice Guiguian, premier vice-président en charge de la vie coopérative.