Le méthaniseur porté par Enerfées va digérer 70 000 t de biomasse locale par an : 85 % de fumiers et lisiers et 15 % de Cive. Zéro maïs. « Son objectif est de conforter l’élevage », soulignent les partenaires. Le terrassement a commencé sur la parcelle de la zone artisanale du bois de Teillay à Janzé…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous