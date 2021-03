Une certification pour un emploi donné

Une reconnaissance professionnelle

Parmi les formations professionnelles, on connaît le BPREA (Brevet professionnel responsable d’exploitation agricole) ou le BPA (Brevet professionnel agricole), formations et diplômes encadrés par le ministère de l’Agriculture. Mais on entend beaucoup moins parler des certificats délivrés à l’issue de parcours de formation entièrement réfléchis et élaborés par des branches professionnelles, afin de former des salariés de haute compétence pour un emploi donné. C’est le cas du CT ETA, conducteurs de travaux en Entreprises de travaux agricoles et autres certificats de technicien pour l’agroalimentaire ou des CQP, certificats de qualification professionnelle, dont l’offre est variée : élevage, machinisme, paysage…

Divers témoignages illustrent ces formations qui méritent d’être plus connues.

Au sommaire de ce dossier